Alçılı kolla direksiyona geçti! Bununla bitmedi!

DHA'da yer alan habere göre kolu alçılı Haluk A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metro duvarı ile kaldırıma çarptı.

Kazada otomobildeki Şenol K. yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K.'nin durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı. Haluk A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.