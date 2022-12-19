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Alçılı kolla direksiyona geçti! Bununla bitmedi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro duvarı ile kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, kolu alçılı araç kullanan sürücü Haluk A. ise 2.55 promil alkollü çıktı. Haluk A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı

Giriş: 19.12.2022 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Alçılı kolla direksiyona geçti! Bununla bitmedi! - Bursa haberleri
Alçılı kolla direksiyona geçti! Bununla bitmedi!
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DHA

Bursa'da kaza, Osmangazi ilçesinde, saat 05.30 sıralarında Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

METRONUN DUVARI VE KALDIRIMA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre kolu alçılı Haluk A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metro duvarı ile kaldırıma çarptı.

OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki Şenol K. yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K.'nin durumunun iyi olduğunu belirtildi.

2.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası ise sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflemeyi reddedip, kaçmaya çalıştı. Polisin engellediği Haluk A., ikna edilip, alkolmetreyi üflemesi sağlandı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

2.55 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

1823 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı. Haluk A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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