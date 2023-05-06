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Akşener Aydın'da seçmenle buluştu

İyi Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs Genel Seçimi'ne bir hafta kala, Aydın'da, Atatürk Kent Meydanı'nda, seçmenlerle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı mitingde Akşener, şu açıklamalarda bulundu...

Giriş: 06.05.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Akşener Aydın'da seçmenle buluştu - seçim haberleri
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da vatandaşlara sesleniyor. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Aklıma 2019'daki mitingimiz geldi, ilerisine geçmişiz, ardında kalmamışız. Rahmetli Menderes'in ailesiyle görüşüp Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun.

Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları... Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk; yetmedi süfli oldunuz. Tarımla üretim yapanlar 2019'da teröristtiniz, bugün hain.

AK PARTİ'YE TEPKİ: KAPKARA MÜHÜR VAR

Şimdi İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamayan o derece milli abi, 'Bunlar işgalci güçler', sen kimsin; onlar İstiklal mücadelesi verenlermiş. Bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda gemiciklerin menşelerini söyleyin. İstiklal mücadelesi verenlerin cebinde haram olmaz. Bir tanesi var; asayişten sorumlu muhteremin kafayı taktığı şey ne erkek-erkeğe evlilik. Daha ileri gitti, erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız.

Bir tane daha var Adalet Bakanı; bu arkadaşımız girişir övmeye onun dilinde 'Fethullah Gülen Hoca Efendi'. CHP'li milletvekilleri itiraz yapar, o arkadaş aslan kesilir CHP'nin üzerine yürürdü. Bu arkadaşa göre biz kazandığımızda FETÖ kazanmış olacakmış. Ama genel olarak en büyük FETÖ'cüler böyle diyor. Temiz alınlarıyla secdeye varanlar onlarmış, biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Bu arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim; temiz alnın olması için harama el uzatmamış olmanız lazım. 5-10-15 maaş verip diğer çocukları intihara zorlamamış olmanız lazım. Sizin alınlarınızın neresi temiz, kapkara bir mühür var.

Sonra döndü bu abilerin başındaki Recep Bey, Kemal Bey ile beni Gabar ve Cudi'ye gömmeye karar verdi. Gabar'a beni gömmeye karar verdi sanırım, mezar kazarken petrol bulundu. Kemal Bey için Cudi'de kazılan mezardan ne çıkacak?

"HERKES GEÇMİŞİNE BAKSIN"

Bu milleti ahmak yerine koyan bir zihniyettir. Bu milleti maraba gören bir zihniyettir. Sizin nereniz, nasıl bir şekilde işgalci olursunuz? Aydın'da bir işgalci yoktur. Herkes kendi geçmişine baksın. Bir seçime gidiliyor, millet bir karar verecek. Aydın'ın hala cezalandırılmasına mı evet diyeceksiniz yoksa sizi soyanların emekli edilmesine mi 'evet' diyeceksiniz?

Recep Bey, sen bu ülkenin kadının, erkeğinin, çocuğunun, gencinin, yaşlısının güvenliğinden sorumlusun. Hayatlarından sorumlusun. Senin devr-i iktidarında bir akademisyen katledildi.

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