Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre kavgada, Sinan B, Abdulhamit B, Halil B, Hasan C. ile Cennet Z. yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.