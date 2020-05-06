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Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, Ortanca Mahallesinde 9 kişinin daha coronavirüs testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Ortanca Mahallesinde vaka sayısı 15’e yükseldi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Başkale İlçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında ise karantina bugün itibariyle sona erdi.

Van’da toplamda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman karantina altında. Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaş, karantina altına alınırken, karantinası tamamlananların dışında tedbir amaçlı 9 bin vatandaşın karantinası devam ediyor.

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