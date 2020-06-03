Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunun depo kısmında patlama meydana geldi. Patlama sonucu kumsalda ailesiyle beraber gezintiye çıkan 5 yaşındaki D.Ç isimli kız çocuğu yaralandı.

Patlama sonrası yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne, ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, istasyonun depo bölümünde ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.