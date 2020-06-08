İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Pınar D.’nin sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, Pınar, D.’nin beyanının alınması ve elde edilecek delillerle beraber ısrarlı takip ve taciz iddiasıyla ilgili olarak şüphelinin adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi.
ISRARLI TAKİP VE TACİZ İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre, İsveç’te akademisyen olan Pınar D., isim vermeden bir meslektaşı tarafından ısrarla takip ve taciz edildiğini açıkladı. Pınar D., olayla ilgili üniversite yönetimine yaptığı şikayetlerin resmi belgelerini de paylaştı. Pınar D.’yi Akademi camiasında tacizin çok yaygın olduğunu, bazı erkek akademisyenlerin yetki ve görevlerini kullanarak kadın çalışma arkadaşlarına cinsel saldırı, taciz ve mobbing yaptığına dair paylaşımda bulundu.
"PINAR D., ESKİ SEVGİLİMDİ"
Pınar D.'nin paylaşımları dikkat çekince sosyal medyada tacizcinin akademisyen Umut Özkırımlı olduğu bilgisi yayıldı. Umut Özkırımlı, bu iddialara, iki gün sonra sosyal medya hesabından cevap verdi. Özkırımlı attığı mesajda, hakkındaki taciz ve ısrarlı takip iddiaları için “kabul etmiyorum” dedi. Özkırımlı uzun açıklamasında özetle, "Pınar D. eski sevgilimdi. Birlikteydik… Benim hakkımda yaptığı cinsel taciz iddiası da şikayet dilekçesinde yok. Hakkımda ceza verilen idari soruşturma da hatalıydı. Bana sadece uyarı cezası verildi. Üniversite ile ilişiğim kesilmemiş ‘tacizci akademisyen olduğum’ kanaatine varılmamıştır” dedi.
TACİZ VE TAKİP CEZASI
Lund Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi araştırmacısı olan Pınar D.'nin, kadınları bu tip saldırılara karşı sessiz kalmamaya ve mücadele etmeye çağırdığı açıklamaları sosyal medyada hızla yayıldı ve ilgi gördü. Bu süreçte Umut Özkırımlı hakkında, takip ve taciz iddiaları nedeniyle Lund Üniversitesi’nde açılan idari soruşturmada ceza aldığı daha sonra da kendi isteğiyle üniversiteden ayrıldığı ileri sürüldü.
KORKUTAN MEKTUP VE E-POSTA
Araştırmacı Pınar D. yaşadıklarının bununla sınırlı olmadığını, bu zamana kadarki süreç içinde kendisine rahatsız edici bir e-posta ve korkutma amaçlı olduğunu öne sürdüğü iki mektup gönderildiğini iddia etti.
DAVA AÇACAĞINI SÖYLEDİ
Son mektup üzerine ısrarlı takibe maruz kaldığını belirterek polise başvurduğunu belirtti. Pınar D., üniversitelerde bazı erkek akademisyenlerin unvanlarını kullanarak, birlikte çalıştıkları kadınları ve öğrencileri taciz ettiğini, bu tür taciz vakalarının ortaya çıktığı anda akademideki diğer erkekler tarafından da yok sayıldığını ve mağdurun baskı altına alındığını ifade etti. Pınar D., gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tacizci hakkında dava açacağını belirtmişti.
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