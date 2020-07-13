Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Ankara'nın Mamak ilçesinde askerliğini bedelli olarak yapan Yüksel, bu süre içinde Meclis'teki oylama ve yoklamalara da katılamadı.

Saliha Çolak'ın haberine göre, pazar günü terhis olacak 26 yaşındaki Müslüm Yüksel Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yüksel, AK Parti'den milletvekili olan babası Abdülkadir Yüksel'in vefatının ardından, 24 haziran 2018 seçimlerinde aday gösterilmiş ve 24 yaşında Gaziantep milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Öte yandan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Yüksel'i ziyaretinden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milletvekili arkadaşları da "o şimdi asker" mesajıyla Yüksel'in üniformalı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde 2 milletvekili daha askerlik görevini yerine getirmişti.