Doğubayazıt’a bağlı Çetenler Köyü mevkinde saat 15:30 sularında içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araç şarampole yuvarlandı.

İHA'nın haberine göre, kazada araç içinde bulunan 5 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise Doğubayazıt Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet hastanesine kaldırıldı.