Olayda D.Y., kuruyemiş dükkanı bulunan kayınpederi A.A'ya silahla ateş açtı. A.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan D.Y, daha sonra aracına binerek olay mahallinden kaçtı.

AA'nın haberine göre, yaralanan A.A. 112 Acil Sağlık ekiplerinde Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polislerin D.Y'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı öğrenildi.