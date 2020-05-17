AA

Ceylan Ulu (50) idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 26 FJ 808 plakalı kamyonet, Çay-Bolvadin kara yolunun 3. kilometresinde, Baki Yalçındağ (46) yönetimindeki 03 PR 596 plakalı motosikletle çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yalçındağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.