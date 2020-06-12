İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.