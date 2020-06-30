Olay, dün akşam meydana geldi. Afgan M.M., iddiaya göre, tartıştığı oğlunu dövdü. S.K. de oğlunu dövmesine dayanamayarak, eline geçirdiği bıçakla kocasına saldırdı.

DHA'nın haberine göre, S.K., eşi M.M.´yi bacağından bıçakladı. Apartmanda oturanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, yaralı M.M.´yi ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Polis ekipleri de S.K.´yi gözaltına alındı. M.M., tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere ailesiyle birlikte İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.