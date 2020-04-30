30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuklarıyla birlikte Avrupa hayali kuran Nazari ailesi, Afganistan'dan ilk İran'a oradan ise 2014 yılında Türkiye’ye geldi. Şefika Nazari, eşi Mehmet ve 7 çocuğuyla birlikte 2 ay önce binlerce mülteciyle birlikte Yunanistan sınırına dayandı.
DHA'nın haberine göre, Nazari ailesi, gece diğer mültecilerle birlikte Yunanistan’a geçti. Bu sırada Yunan polisinin müdahale etmesiyle çıkan kargaşada Şefika Nazari ve çocukları birbirlerini kaybetti. Yunan polisi Nazari ailesiyle bir grup mülteciyi Türkiye’ye sınır dışı etti. Nazari’nin çocuklarından kızı Elif Naz ve oğlu Ferit ise Yunanistan'da kampa götürüldü.
'BENİ ÇOCUKLARIMA KAVUŞTURSUNLAR'
2 aydır çocuklarından ayrı olan Şefika Nazari, yaşadıklarını anlattı. Şefika Nazari, çocuklarıyla Avrupa hayali kurarak sınıra gittiklerini belirterek, "Ama bizi gece 01.00'de yakaladılar. Kampa götürdüler. Sabah 11.00'de çocuklarımla ayrıldım. Beni arabaya koydular. Türkiye’ye geldim baktım, çocuklarım Türkiye’de yok. 2 gün Edirne'de sınırda kaldım. Her yerde çocuklarımı aradım bulamadım. Ankara’ya döndüm. Bir hafta sonra Edirne'ye gittim müracaat ettim.
Sonra oğlum birisinden bulduğu telefonla aradı. Ben çocuğumun Yunanistan'da olduğunu öğrendim. 2 aydan beri çocuklarımdan ayrıyım. Çocuklarımın Türkiye’ye dönmelerini istiyorum. Neden izin vermiyorlar? Biz Yunanistan’da kalmayacaktık, Avrupa’ya geçmek istiyorduk. Neden böyle yaptı, bizi rezil etti. Benim sesimi duysunlar, en kısa zamanda beni çocuklarıma kavuştursunlar" dedi.
'YOLLASINLAR ÇOCUKLARIMI'
Şefika Nazari, Ankara’ya dönmesinin ardından çocuklarını almak için Birleşmiş Milletler ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurduğunu anlatarak, "Yardımcı olacaklarını söylediler. Onlardan yardım istiyorum. Virüs var; ama Türkiye istiyor, İnsan Hakları istiyor, Edirne Valiliği istiyor. 'Türkiye’de karantinaya alırız' diyorlar. Ama neyi bahane ediyorlar. Virüs var; ama burada da doktor var, karantina var, burada da devlet var. Yollasınlar benim çocuklarımı ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DE KALACAĞIM, HİÇBİR ÜLKEYİ İSTEMİYORUM'
Nazari, Avrupa hayalinden vazgeçtiğini belirterek, bir an önce çocuklarına kavuşmak istediğini ifade etti. Şefika Nazari, "Avrupa'ya gitmek bir hayaldi. Gitsek iyiydi. Yunan çocuklarımı hep beraber kampta bizi saklasaydı iyi olurdu. 1 ay 6 ay saklasaydı sorun yoktu. Ama bir daha istemiyorum.
Avrupa 'ev vereceğim' dese 'Ankara’dan alıp uçakla götüreceğim' desin istemiyorum. Türkiye bize sahip çıksın. Benim kızım Türkiye doğumlu, vatandaşlık versin. Ben Türkiye vatandaşı olayım, Türkiye'de kalacağım. Bir daha hiçbir ülkeyi istemiyorum. Türkiye sahip çıksın bize" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!