AFAD'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4’ü 4 üzeri olmak üzere 271 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.
İHA'nın haberine göre arama kurtarma çalışmaları kapsamında 8 kişinin kurtarıldığının belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:
"Sağlık çalışmaları kapsamında; Yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 34 vatandaşımız taburcu edilmiştir.Enerji çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmamıştır.Haberleşme çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir.
Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 204 personel görevlendirilmiştir. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Erzurum Çat’ta 286 yapı ağır hasar görmüş, 24 yapı yıkılmıştır.Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu’da 120 yapı yıkılmış, 790 yapı ağır hasar görmüştür.
Erzincan Tercan’da 37 yapı ağır hasar görmüştür.Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş,21.250 kişilik sıcak yemek, 6.750 kumanya, 1.253 gıda kolisi, 5.000 kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 34 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bingöl’de yürütülen çalışmaların yerinden eşgüdümü amacıyla 1 adet mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir.Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları ile özel ve sivil toplum kuruluşlarından 148 araç ve 1001 personel görevlendirilmiştir.
Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 1.018.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.Bingöl’de 2.593 ve Erzurum’da 2.750 çadır kurulumu tamamlanmıştır.Bingöl Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakoluna 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duşkonteyneri sevk edilmiştir."
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