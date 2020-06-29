Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Kurul tarafından, 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ilçeye bağlı Güzelsu köyünün Şamani mezrası için karantina kararı alındı.

AA'nın haberine göre, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, yaptığı açıklamada, 14 gün karantinada kalacak mezraya giriş ve çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

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