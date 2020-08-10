Kasaplara yönelik denetim yapan Adana Kasaplar Odası, Seyhan İlçesi’ne bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde bir adreste yabancı uyruklu sahte kasap olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan ekipler, dondurucu içerisinde 1 tona yakın kokmuş et, sakatat ve kuyruk yağı ele geçirdi.
Öte yandan adres içerisinde duvarlarında fayans olmadığını, çöp kutuları ve tüplerle etlerin bir arada bulunduğunu gören ekipler, şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Dükkan sahibiyse kendini savunarak et ve sakatatların başkasına ait olduğunu öne sürdü.
İHA'nın haberine göre, Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un da katıldığı baskında ele geçirilen sakatat ve etlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü.
Ele geçirilen ürünler Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıtalarca imha edilmek üzere el konulurken depo sahibine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesilip deponun süresiz mühürleneceği öğrenildi.
"BUNLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada, “Bir deponun içerisinde dehşet verici bir olay var. Kokmuş sakatat, etler var. İş yerinin ruhsatı da yok. Çöp kovalarını içeride, hijyen ortamının olmadığını gördük. İçeride tüpler var birde. Allah korusun bir yangın, patlama esnafında mahalle yok olur. Biz Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtalarımızla operasyonumuzu düzenledik. Bu operasyonlarımız devam edecek. Öncelik insan sağlığı diyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğim. Etler kokmuş halde dondurulmuş depolara konulmuş” diye konuştu.
"BAĞIRSAKTAN BIÇAK ÇIKTI"
1 tonun üzerinde toplamda et ve sakatat olduğunu belirten Yağmur, “400 kilograma yakın et vardı, 600-700 kilogramda kuyruk yağı, sakatat ve parça yağlar vardı. Ayrıca bağırsağın içerisinden bıçak çıktı. O bağırsağı karıştırırken birisinin eline o bıçak batabilirdi” ifadelerini kullandı.
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