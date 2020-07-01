Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda illegal yollardan giriş yapan düzensiz göçmenleri, para karşılığında Ankara ve İstanbul'a götüren organizatörlere yönelik 5 ay süren teknik takip gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, Adana, Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da 8 adrese düzenlenen baskında, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 52 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.