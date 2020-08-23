İHA

Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyerek çevredeki yerleşim birimlerine sıçradı. Köylüler, yanlarına aldıkları küçük eşyalarla gözyaşları içinde evlerini terk etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, evinin yandığını ağlayarak anlatan bir köylü, sinir krizi geçirdi. Bir başka köylünün ise lastikleri yanmış aracı ile jant üzerinde can havliyle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim birimlerini de tehdit edince Jandarma tarafından yangın bölgesinde bulunan evler boşaltılmaya başlandı.

Evlerini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan köylüler, yangını çıkaranlara isyan ettiler.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bölgede inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da, yangında kundaklama şüphesi olduğunu, konuyla ilgili büyük çaplı araştırma yapıldığını belirtti.

Gürçam, “Şu an bölgede yaylalık olarak kullanılan 55 ev olduğu tespiti yapıldı. Yanan çok sayıda hanemiz var. Şu an yaralı vatandaşımızın olmayışı üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletiyor. Bölgenin tüm orman ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Bunu yapan kişi veya kişiler vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalanıp adalet önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.