İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir barakada sahte içki üretildiğini belirledi.

AA'da yer alan habere göre, operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1600 litre sahte içki ele geçirdi. Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.