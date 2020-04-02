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Edinilen bilgilere göre, NCMEC bir süre bu adresleri takip etti. Yapılan takibin ardından internet kullanıcılarının IP numaraları belirlendi. Yapılan bu tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı bilgilendirildi. Bakanlık gelen IP numaraların Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bildirilen IP numarasının kullanıldığı telefon hatlarını tespit etti. Bu hatların kime ait olduğu ve ikamet adreslerini belirlenmesinin ardından evlere baskın yapıldı. Baskında yakalanan şüphelilerin bilgisayarlarına el koyan polis, bilgisayarlarda çocukların ve hayvanların görüntülerinin çıktısını aldı.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYI REDDETTİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin ifadesine başvuruldu. Müstehcen yayınların üretiminde çocukları ve hayvanları kullanmak iddiasıyla farklı adreslerde gözaltına alınan B.S.K., A.Ç., M.S.Ç. ve İ.K. adlı şüpheliler haklarındaki iddiaları reddetti. Polisin hazırladığı dosya savcılığa gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.