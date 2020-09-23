AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de Gümüşsuyu Parkı yakınında Amerikalı aileye yönelik gerçekleştirilen gasp girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların otomobille olay yerine geldiklerini ve aracın DBH 041 ibareli plakasını oynama yaparak BBH 841 olarak değiştirdiklerini belirledi ve şüphelileri tespit etti.

Şişli'de dün operasyon yapan ekipler, 45 farklı suç kaydı bulunan araç sahibi Samet T.'yi ve olaya karışan yaşı küçük İ. G. Ö. ile T. E. Ö.'yü yakaladı.Yaşı küçük İ. G. Ö. ve T. E. Ö., emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Samet T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.