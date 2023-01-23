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93 suç kaydı! 34 hakkında aranma! 13 yıl kesinleşmiş hapis! Hırsız değil sabıka rekortmeni!
İstanbul'da 93 suç kaydı, 34 aranması ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız 32 yaşındaki Ağabey Ç., polis tarafından yakalandı. 7 otomobil daha çalmakla suçlanan şüphelinin kontak anahtarları üzerinde bırakılan otomobilleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
İstanbul Ataşehir’de, 6 Ocak günü müşteki S.N.D.’ye ait araç çalındı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
PEŞ PEŞE ARAÇLAR ÇALINDI
Polis çalışma yaparken, bu kez Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir ve Sancaktepe’de peş peşe toplam 5 araç çalındı. Olaylarla ilgili güvenlik kamera görüntülerini elde eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Son olay Çekmeköy’de V.A.’ya ait araç içinden hırsızlık yapıldı.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmada şüphelinin ismine ulaştı. Şüpheli 32 yaşındaki Ağabey Ç.’ydi.
ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI
İstanbul’un azılı oto hırsızı Ağabey Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Çaldığı toplam 6 araç da ele geçirildi.
91 SUÇ KAYDI 13 YIL HAPİS CEZASI
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturması yapılan Ağabey Ç.’nin suç dosyası kabarık çıktı. 91 ayrı suç kaydı çıkan Ağabey Ç.’nin 34 ayrı olayla ilgili de hakkında araması olduğu belirlendi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Zanlının, çeşitli hırsızlık suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından İstanbul’un azılı hırsızı tutuklandı.
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Son dakika haberleri: 93 suç kaydı, 34 aranma, 13 yıl kesinleşmiş hapis! Hırsız değil sabıka rekortmeni! - Öne çıkan haberler/son-dakika-haberler-93-suc-kaydi-34-hakkinda-aranma-13-yil-kesinlesmis-hapis-hirsiz-degil-sabika-rek-3558676
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