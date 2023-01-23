93 suç kaydı! 34 hakkında aranma! 13 yıl kesinleşmiş hapis! Hırsız değil sabıka rekortmeni!

Polis çalışma yaparken, bu kez Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir ve Sancaktepe’de peş peşe toplam 5 araç çalındı. Olaylarla ilgili güvenlik kamera görüntülerini elde eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Son olay Çekmeköy’de V.A.’ya ait araç içinden hırsızlık yapıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmada şüphelinin ismine ulaştı. Şüpheli 32 yaşındaki Ağabey Ç.’ydi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturması yapılan Ağabey Ç.’nin suç dosyası kabarık çıktı. 91 ayrı suç kaydı çıkan Ağabey Ç.’nin 34 ayrı olayla ilgili de hakkında araması olduğu belirlendi.