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Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, Suudi Temel Endüstriler Şirketi'nin yüzde 70'lik kısmını (SABIC) Kamu Yatırım Şirketi'nden 69.1 milyar dolara karşılık gelen 259.125 milyar Suudi Riyali karşılığında satın aldığını Çarşamba günü yaptığı açıklama ile doğruladı.

SAtın alma işlemi hisse başına 32.90 dolardan gerçekleşirken böylelikle Aramco, nominal değerin yüzde 27.5 üzerinde bir anlaşmaya imza atmış oldu.

Aramco'nun CEO'su Amid Nasser yaptığı açıklamada, petrol kaynaklarının işletilmesi ve petrokimyasalların üretiminin, SABIC'in kimyasal platformuyla stratejik entegrasyonunun, büyümeyi destekleyen ve hissedarlara değer katan seçici entegrasyon sinerjileri için fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Dünyanın en büyük dördüncü petrokimya şirketi olan SABIC için ödeme planı da netleşti. 2025 yılında tamamlanacak önceki plan revize edilerek 3 yıl uzatıldı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bazı analistler Aramco'nun bu yıl 75 milyar dolarlık temettüyü ödemekte zorlanabileceğini iddia etmişti fakat kaynaklar 3 yıllık ek süre sayesinde Aramco'nun elinin rahatladığını belirtiyor.

Eski anlaşmaya göre ekim ayında 25 milyar dolar ödemesi gereken Aramco, yenilenen planda 2 Ağustos tarihinde 7 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.