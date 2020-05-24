Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. 07 AHE 273 plakalı kamyonetiyle hurda toplamaya çıkan Tugay İmamoğlu, Barış Manço Bulvarı üzerinde polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan İmamoğlu'nun kamyoneti, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, 2 polis aracına çarptıktan sonra durdu.
DHA'nın haberine göre, Polis araçlarında hasara neden olan Tugay İmamoğlu, kamyonetten indikten sonra da yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan İmamoğlu, polisin "Neden kaçtın? İki polis arabasına vurdun. Yazık değil mi devlete?" sorusuna "Dayı, ehliyetim yoktu. O yüzden kaçtım. Cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Pişmanım" cevabını verdi.
Tugay İmamoğlu'nun beraberinde olan dini nikahlı eşi Tuğba Ç. de "Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Bak çıkmayalım, gezmeye gidelim' dedim ama dinlemedi. Yoldan bir amcayı da araca aldık. Polis gördü uyardı bizi, durmadık. Bile bile yakalandık. Zaten ceza yiyecektik" dedi
Ekmek almak için Tugay İmamoğlu'nun kamyonetine binen ve büyük korku yaşayan Emin Bozdoğan (67) ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben arabadaydım. 65 üzerinde olduğum için ekmek almak için arabasına bindim. Bana Kütükçü Köprüsü'nü sordu. Şuradan döneceksin dedim. O da gel seni de alayım dedi. Ben de bindim arabaya. Ben polislere bir şey olacak diye korktum. Ben yapma deyince bana sen karışma dedi. Polisten kaçınca 'dur', 'dur' dedim durmadı. Polislerin üzerine çıkacaktı neredeyse. 'Dur kaçma, dur' diyorum ama dinlemedi. Ben olmasaydım bu adam polisleri de ezip öldürecekti."
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Tugay İmamoğlu'na 'sokağa çıkma yasağını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'devlet malına zarar vermek', 'polisin dur ihtarına uymamak'tan ceza kesileceği öğrenildi.
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