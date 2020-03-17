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Airbus, hükümetlerin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler ve uçuşları sınırlaması nedeniyle 4 gün boyunca Fransa ve İspanya fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Bu karar, A380 ve A400M askeri hava araçları programına özel bazı aksaklıklar bir yana bırakıldığında, Fransa merkezli uçak üreticisinin 1989 yılında İngiliz partneri BAE Systems'ın aldığı grev kararından bu yana gerçekleşen en ciddi üretim kesintisi olarak kayıtlara geçti.

Airbus'ın yaptığı açıklamada "Bu (4 gün),hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak" ifadeleri kullanıldı.

Airbus'ın pazartesi günü Fransa'da yaşanacak bir kapsamlı bir tecrit uygulaması durumunda üretimi yavaşlatmayı veya durdurmayı yolunu seçebileceği belirtilmişti.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus’un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Airbus'ın kanat üretiminin yapıldığı ve firmanın en büyük ikinci montaj hattı olarak bilinen Almanya ve Britanya'daki fabrikalar ise birkaç gün daha çalışmaya devam edecek ancak ne ölçüde üretim ya da montaj yapacağı ise açıklanmadı.

Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin operasyonlarının durma noktasına gelmesi ile nakit ihtiyacına yönelik önlemler alan şirketler bazı siparişlerini durdurmuş ve Airbus'ın teslimatları da sekteye uğramıştı.