Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, yap-işlet devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, bir süre önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nun yüzde 51’inin satışı i çin Çinliler ile görüşmeye başladı.

China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway’nin oluşturdukları fonun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun yüzde 51’ini 688.5 milyon dolara alacakları gündeme geldi.

Görüşmeler tam gaz devam ederken ve satış için önemli bir aşamaya geçildiği bir dönemde, Çin’den dalga dalga yayılan ölümcül koronavirüs dünya gündemine oturdu. Virüs, başta Çin ve İtalya olmak üzere birçok ülkede eğitimden sağlığa, ticaretten turizme “kırmızı alarm” verilmesine yol açtı. Bu durum, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün satış görüşmelerini de etkiledi.

TRAFİK KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAVAŞLADI

Taraflar arasında yürütülen görüşme trafiği, koronavirüs salgını nedeniyle yavaşladı; durma noktasına geldi. Bu nedenle satış ya da devir için salgın öncesinde öngörülen takvimde değişiklik yapılmasının gündeme geldiği belirtiliyor. Sürecin, bu nedenle uzamasına kesin gözüyle bakılıyor.