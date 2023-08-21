16 yaşında yürek yakan ölüm!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, çok acı bir olay yaşandı. Geri manevra yaparken kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Kaan Gür, hayatını kaybetti. Gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu
Samsun'da olay, Tekkeköy ilçesindeki Sarıyurt Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada çalışan Kaan Gür'ün (16) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.
AA'da yer alan habere göre durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan Gür, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Gür'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gür, Sarıyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.