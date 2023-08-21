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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Samsun'da 16 yaşında yürek yakan ölüm! - Samsun haberleri

        16 yaşında yürek yakan ölüm!

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, çok acı bir olay yaşandı. Geri manevra yaparken kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Kaan Gür, hayatını kaybetti. Gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:45
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        16 yaşında yürek yakan ölüm!
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        Samsun'da olay, Tekkeköy ilçesindeki Sarıyurt Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada çalışan Kaan Gür'ün (16) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan Gür, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Gür'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gür, Sarıyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
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