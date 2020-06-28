Olay, 21 Haziran'da Arnavutköy'de yaşandı. Atakan G'nin 15 yaşındaki oğlu Ş.G., Babalar Günü'nde babasından harçlık alarak evden çıktı.
DHA'nın haberine göre, iddialara göre, ona bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirildi. Ş.G., fenalaşınca da metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi.
OTOPSİ İÇİN MEZARI AÇILDI
Ancak toprağa verilmesinin ardından aile, çocuklarının ölümünü şüpheli bularak savcılığa şikayette bulundu. Savcılığın talimatıyla mezarı açılan Ş.G.'ye otopsi yapıldı ve 26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Tugay Alaydın'ın Ş.G.'nin fenalaşması üzerine, kendisine gelmesi için kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D ile metruk bina önüne getirdiği, aile ve polise haber verdikleri, ambulansın gelmesi üzerine ilk müdahale yapıldığı ancak çocuğun kurtarılamadığı belirlendi. Tugay Alaydın tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı. Tugay Alaydın kasten adam öldürmek suçlamasıyla Metris Cezaevi'ne götürüldü.
ACILI BABA EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALARINI İSTEDİ
Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Atakan G., oğullarının bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek, ölümüne sebep olanların adalet karşısında hesap vererek en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Babası Atakan G. : "Evlat acısıyla yaşıyorum. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Oğlum 15 yaşındaydı.
Olay günü babalar günüydü. Oğlum benden 400 lira para istedi. Ben de dayanamadım verdim parayı. Ertesi sabah kız kardeşim gelip bana oğlumun başına gelenleri söylediğinde yıkıldım, şoka girdim. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuçları henüz elime geçmedi. Bütün savcılara buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler yanmasın" dedi.
Ş.G.'nin mahalleden bazı arkadaşları da, Ş.G.'ye uyuşturucu maddenin zorla içirildiğini iddia ederek; "Bizim kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla uyuşturucu içirildi. Zorla tutulup, zorla içirildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötülüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumluların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet yemelerini istiyoruz" dediler.
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