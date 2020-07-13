DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak içerideki müşterileri döverek dışarıya çıkarttıkları, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarının ardından 7 Temmuz Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evlere yaptığı baskında 12 şüpheli gözaltına alındı.

EV ARAMALARINDA TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı ev aramalarında 2 adet havalı silah, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin mekan sahibini tekmeleyerek şiddet gösterdiği anlar görüntülere yansıdı.