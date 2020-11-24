Kan donduran işkenceye istenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık (28) hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Akşemsettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahlı eşi İlyas Arık'a günlerce şiddet uyguladı. Çatıya kurulan barakada elleri zincirle bağlanan, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekilen Mırvet N., 7 Ekim günü kurtarıldı. Gözaltına alınan İlyas Arık ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ
İlyas Arık, hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Arık'ın 34 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şiddet sırasında kullanılan zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar silah olarak kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, müşteki kadının olaydan 15 gün önce birlikte yaşadığı kişinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi.
İŞKENCEYİ TELEFONLA İZLETMİŞ
İddianamede, İlyas Arık'ın şiddet uyguladığı Mırvet N.'nin ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" dediği de yer aldı. İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbar edildiğini anlayan İlyas Arık'ın polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığına da iddianamede yer verildi.
ZİNCİR, PENSE, TORNAVİDA ELE GEÇİRİLDİ
İddianamede, Suriye uyruklu kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu belirtildi.
BEBEĞİ İLE BİRLİKTE KORUMAYA ALINDI
Bu arada, hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.
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