Son dakika haberi Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
Giriş: 02.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:09
Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü.
Zeytinburnu Maltepe'de bulunan sanayi sitesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.
Kuvvetli yağışın etkisiyle çöktüğü belirtilen duvarın altında kalan 4 araçta büyük hasar oluştu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor