Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda 20 terörist öldürüldü!

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Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.