Zelenskiy, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, saat 15.45'te video konferans ile Antalya Diplomasi Forumu'nda oturuma katılacağı belirtildi.

RUSYA VE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI ADF MARJINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı dün saat 11.25'te başlamış ve 1,5 saat sürmüştü.

Antalya'daki üçlü barış zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen ve görüşmenin kolay olmadığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kolay değildi ve bu teması kolaylaştırmayı başardım. Rusya'nın saldırılarının ardından ilk temas oldu ve bu teması Türkiye Cumhuriyeti başardı. Kolay ve zor bir görüşme oldu. Neden kolaydı? Sayın Bakan Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu, çünkü ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. İnsani bir trajedi yaşanıyor işgal altında olan kentlerde ve cephelerde. Bu trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları aramak konusunda en iyisini yaptım" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştük daha sonra üçlü bir toplantı yaptık. Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sonucu bu görüşme kararı aldık. Krizin çözümüne yönelik her türlü teması destekleriz" demişti.

NATO VE AP GENEL SEKRETERİ DE ANTALYA'DA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AP Genel Sekreteri Marija Buric, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ve BM Somali Özel Temsilcisi James Swan ADF'ye katılan isimler arasında.