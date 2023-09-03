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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı - Dünya haberleri

        Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:40 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:40
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        Zelenskiy, Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı
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        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirme kararı aldım. Oleksey Reznikov, 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, parlamentonun söz konusu kararı destekleyeceğini ümit ettiğini belirtti.

        Oleksey Reznikov, 2021'den beri Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

        RÜSTEM UMEROV KİMDİR?

        1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.

        Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun danışmanı olan Umerov, daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlık ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi görevini üstlendi.

        Devlet Başkanı'na bağlı Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu Danışma Konseyi Komiseri Umerov, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Rusya ile müzakere ekibinde yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Ukrayna
        #Zelenski
        #Rüstem Umerov
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