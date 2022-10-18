Zelenskiy'den Putin ile müzakere açıklaması

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy; 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'nın enerji santrallerinin yüzde 30'unun zarar gördüğünü, ülke genelinde de enerji kesintileri yaşandığı belirtti.

Zelenskiy ayrıca olası müzakere sürecine yönelik de saldırılar sonrasında Putin ile müzakere için bir zemin kalmadığını belirtti.

ZELENSKIY: UKRAYNA İŞGALCİLERİN ATEŞİ ALTINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Mıkolayiv kentinin bu sabah saatlerinde Rus güçlerinin fırlattığı S-300 hava savunma sistemlerinin füzeleri ile vurulduğunu belirterek, "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında." dedi. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin S-300 sisteminden fırlattıkları füzelerin, Mıkolayiv'de bir apartmana isabet ettiğini duyurdu.

Rusların yine Mıkolayiv'de bulunan Kestane Meydanı'nda yer alan çiçek pazarını da bombaladıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna işgalcilerin ateşi altında. En iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlar, sivilleri korkutuyorlar ve öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv'deki saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın "terör" devleti olduğunu savunarak, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Rus güçlerin ayrıca bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere, Dnipro, Harkiv, Kriviy Rig ile Jitomir şehirlerine de saldırılar düzenlendiği belirtildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.