Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değinerek, "Müzakerelerden olumlu sinyaller var" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 34. gününde devam ederken, Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya geldi.
Türkiye’de yapılan müzakerelerde olumlu sonuçlara dair sinyaller alındığını ifade eden Zelenskiy, düzenlenmesi planlanan referanduma da göndermede bulundu.
Net sonuçlar almak istediğinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya’nın saldırılarında ve başarılı savunmamızda 34’üncü gün bitiyor. Rusya’nın Kiev’de ve Çernihiv’de askeri hareketliliğini azaltacağı yönündeki haberleri duymuşsunuzdur. Çörnabayevka şehrinde de uçakların uçuşu ve tankların geçişinin azalacağı ifade edildi. Yine de Rusya mevzilerimize saldırmak için potansiyel güce sahip. Hala savaşa yolladıkları teknik araçları var ve kanunsuz adamları var." dedi.
“Ukrayna müzakerelere hazır ve onu devam ettirecek”
Ukrayna’nın savunmasının bir numaralı görevleri olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Düşman hala bizim topraklarımızda bombalamalarına devam ediyor. Mariupol tamamen kapalı ve roket saldırıları durmuyor bu bir gerçek. Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz."
"UKRAYNALILAR SAF DEĞİL"
"Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbass’ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik. Ukrayna müzakerelere hazır ve onu devam ettirecek. Biz sonuca odaklanıyoruz. Bizim ülkemiz ve insanlarımız için güvenlik olmalı. Rus ordusu işgal ettiği yerlerden çıkmalı. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği garanti olmalı" diye konuştu.
Bazı konularda halkın karar vermesi gerektiğinin altını çizen Devlet Başkanı, "Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz, halkımızın özgürlüğü için savaşıyoruz. Bundan dolayı herhangi bir devlet kararı tek bir kişi tarafından değil halk tarafından alınacak. Bazı ülkeler Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmamasını konuşuyor. Savaş bitmeden, bize ait olan şeyleri geri kazanmadan, adaleti sağlamadan yaptırımların akıbeti konuşulamaz. Yaptırımlar gerçek barışı sağlamak için yapıldı” dedi.
Mıkolayiv’deki Rus saldırısına değinen Zelenskiy, “Mıkolayiv şehrinde Rusya’nın roketli saldırıları devam etti ve valilik binası vuruldu. Göçük altında kurtarma çalışmaları yapıldı. 8 ölü 30 yaralı mevcut ve bu sayılar böyle kalmayacak. Ruslar bu saldırıyı bilinçli olarak insanların işte olduğu saatte yaptı. Danimarka parlamentosunda Mıkolayiv konusunu da anlattım ve barıştan sonra şehrin yeniden yapılandırılmasında rol almalarını teklif ettim. Danimarka’da bu teklifime çok olumlu bakıldı" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşme sonrasında iki heyet temsilcileri de görüşmenin olumlu geçtiğini açıklamıştı
İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etmişti.
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