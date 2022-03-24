Zelenskiy'den Avrupa Birliği mesajı

HABERTURK.COM

Zelenskiy, dev bir ekranla yansıtılan çevrim içi bağlandığı oturumla İsveç parlamentosuna hitap etti.

İsveç Parlamentosu'nda konuşan Zelenskiy "Ukrayna tüm Avrupa'nın güvenliği için savaşıyor ve AB'ye tam üye olmalı" dedi. Zelenskiy konuşmasında "Biz sadece Ukrayna halkı için değil tüm Avrupa'nın güvenliği için de savaşıyoruz ve AB'ye tam üye olmamız gerektiğini de kanıtladığımızı gösteriyoruz" dedi.

Parlamentoya hitaben duygusal bir konuşma yapan ve ayakta alkışlanan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurmak için Batı ülkelerinden daha fazla yaptırım istedi.

Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce ölümün olduğu, eşi benzeri olmayan karanlık bir dönemi yaşadıklarını belirterek "Rus ordusunun Ukrayna'da yaptıklarına bakın. Suriye'ye atılan bombalar bir aydır ülkemize atılıyor. Binlerce ev yıkıldı. 10 milyon kişi kaçtı. Rusya saldırıları durdurur durdurmaz kaçan insanların geri geleceğinden eminim." diye konuştu.

İsveç'in, Ukrayna'ya ilk silah gönderme kararı veren ülke olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İsveç, tarihi bir karar vererek bize ilk silah yardım yapan ülke oldu. Ayrıca Rus yaptırımlarının da arkasında duran İsveç'e teşekkür ederim. Burada şunu da belirtmek isterim ki savaş suçlarını işleyenlerin tamamının adalete teslim edilerek cezalandırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin AT4 tanksavar silahı daha gönderme kararı aldı.

Daha önce hükümet, Ukrayna'ya, 5 bin AT4 tanksavar silahı, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri miğfer, 135 bin askere yetecek hazır gıda, 10 bin bandaj, 100 bin litre alkol ve koruyucu ekipman, 367 uçaksavar, 62 çiftli dürbün ve 5 dron ile 3 bin 400 koruyucu kıyafet göndermişti.