Zeki Çelik'ten kötü haber

İtalya Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Roma'nın Real Betis ile oynadığı maçta sakatlanan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun tedavi süreci 3-4 haftayı bulabilir.

Milli futbolcu, Betis maçının 5. dakikasında yerini Leonardo Spinazzola'ya yerini bırakmıştı.