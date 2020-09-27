Meral Yıldız'ın haberine göre, emniyet güçleri bir ihbar doğrultusunda Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi’nde arama yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında mahallede bulunan dere yatağında yapılan detaylı aramada; taşlarla üstü kapatılmış 3 adet çuval içerisinde 70 paket halinde toplam 71 Kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.