Ze Luis Hatayspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada ''Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Jose Luis ( Ze Luis) Atakaş Hatayspor'umuzda'' ifadelerine yer verildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."