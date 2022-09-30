Zaporijya'ya füze saldırısı: En az 23 sivil öldü

Reuters'ın son dakika haberine göre, Putin'in Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasından saatler sonra Rusya, Zaporijya'ya füzeli saldırı düzenledi.

Habere göre, Zaporijya Zaporijya'ya füzeli saldırı sonucunda insani konvoydaki en az 23 sivil hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, saldırı yerinden olduğunu belirttiği görüntüleri paylaşarak can kaybının artabileceğini ifade etti.

*Haberin görseli Twitter'dan Mykhailo Fedorov'un paylaşımından servis edilmiştir.