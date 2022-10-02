Fenerbahçe, derbide 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.

JESUS İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.