Rusya Premier Lig´in 21´inci haftasında Lokomotif Moskova, RZD Arena´da CSKA Moskova´yı konuk etti.

Deplasman ekibi, 39´uncu dakikada milli oyuncu Yusuf Yazıcı´nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, Wilson Isidor´un golüyle skoru 1-1´e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. CSKA Moskova 90+1´inci dakikada Mario Fernandes´in golüyle skoru 2-1´e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova puanını 39´a yükseltti ve maç fazlasıyla 3´üncü sıraya yükseldi. Lokomotif Moskova ise 31 puanda kaldı.

YUSUF YAZICI FIRTINA GİBİ

Devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova´ya katılan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takımını sırtlamaya devam ediyor. CSKA Moskova formasıyla 4 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı´nın forma giydiği 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.