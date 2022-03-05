Rusya Premier Lig'in 20'nci haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Nizhny Novgorod'u konuk etti.

CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı 2'nci maçında, 2'nci golünü kaydetti.