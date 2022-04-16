Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ufa'ya konuk oldu.

CSKA Moskova, Fernandes'in 88. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Nikitin'in 90+5'inci dakikada attığı golle bir puanı kurtardı.

Rusya Premier Lig'de 8 golü bulunan Yusuf, 90 dakika sahada kaldı. Ligde oynadığı 6 maçta da fileleri havalandıran milli futbolcunun serisi sona erdi.

CSKA Moskova puanını 44'e, Ufa da 22'ye çıkardı.