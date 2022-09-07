Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu.

SÜREÇ TAMAMLANDI

Bakan Kasapoğlu, "Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak dijital ortamda, objektif bir şekilde öncelik sıralamalarını belirleyen bir puanlamayla tespit edildiler. Oluşan sıralamayla öğrencilerimizin kazandıkları okullara en yakın Bakanlık yurdundan başlamak suretiyle sırayla yurtlara yerleşimleri gerçekleştirildi. Eğer öğrencimizin okuluna en yakın yurtta sıra ona gelene kadar o yurdun kontenjanı dolduysa, okula en yakın diğer yurda yerleşim yapıldı ve süreç tamamlandı" dedi.

"YÜZDE 80'LİK KARŞILAMA ORANINA İMZA ATTIK"

Kasapoğlu, "Yıllık bazda en yüksek talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Ülke olarak birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık" açıklamasında bulundu.

"NE AİLELERİMİZ NE DE GENÇLER ENDİŞE ETMESİNLER"

Birinci faz sonrası üç faz daha olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla ikinci faz çalışmalarına başlayacağız. Bu fazların sonunda her bir öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. O yüzden ne ailelerimiz ne de değerli gençler endişe etmesinler. Bundan sonra faz faz bu sonuçları paylaşacağım, ayrıca yedek yerleştirmelerimiz de devam edecek" diye konuştu.