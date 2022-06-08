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Son dakika haberi | Yunus Akgün'ün talipleri artıyor

Adana Demirspor ile başarılı sezon geçiren Yunus Akgün, Jose Mourinho’nun radarına girdi. İtalyan basını; Roma'nın, bonservisi Galatasaray'da olan genç futbolcuya teklif yapacağını iddia etti

08.06.2022 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan son dakika: Yunus Akgün'ün talipleri artıyor - GS transfer haberleri bugün

Galatasaraylı Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor’da başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu, Roma'nın takibinde.

İtalyan basını; Roma'nın, bonservisi sarı kırmızılı takımda olan Yunus Akgün için teklif yapacağını iddia etti.

Haberde Jose Mourinho’nun yeni bir hücum hattı kurmak istediği ve alternatiflerini belirlediği ifade edildi.

Roma'nın bu transfer döneminde Ola Solbakken dışında Mertens ya da Yunus'u kadroya katabileceği belirtildi.

Detaylı istatistiker için > sofascore.com/

İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

Yunus Akgün, geride kalan sezondaki performansı ile dikkat çekti. Genç oyuncu, Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başına geçmesiyle farklı bir kimliğe büründü.

Güney ekibinde tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Yunus, 9 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.

21 yaşındaki oyuncu, attığı 9 golün 3'ünü ise bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı kaydetti.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alan Yunus Akgün, ay yıldızlı forma altındaki ilk golünü de Litvanya'ya attı.

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