Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında, saat 01.02'de, 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."