Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig yorumu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun’da basın mensupları ile bir araya geldi. Geçmiş ve gelecek dönem hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, geçen sezon averaj ile kaçan şampiyonluk ve bu sezon takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

“Ömür boyu başkanlık yapmayacağım, hesap soran tarafta olacağım”

Kulübün sahibi olduğunun altını çizen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maaşlı bir çalışana kulübü emanet edip, hesap soran tarafa geçeceğini belirterek, “Ben Samsunspor’a geldiğimde ‘vura vura şampiyon olacağız’ düşüncesi vardı. Ben de bu düşünceyi devam ettirdim. Sonrasında gördük ki siz isterseniz Harvard Üniversitesi’nde eğitim alın, olmuyor. Parayı harcayın olmuyor. Futbolda ilişkiler ve hakem gibi unsurlar var. Ben bunları bilmiyordum, yeni yeni öğreniyorum. Ben, kulübün sahibiyim. Şu anda başkanlık yapıyorum. Ömür boyu başkanlık yapmayacağım. Bunu her yerde söylüyorum. Maaşlı adam getireceğim çalışacak. Ben hesap soran tarafta olacağım. Herkes bana hesap soruyor. Şirketlerimde herkese hesap soruyorum, Samsunspor’da soramıyorum. Geçen yıl Spor Toto 1. Lig, 1. Lig tarihinin en basit ligiydi. Açık ara Süper Lig’e çıkacağımızı düşünüyorduk ama Kovid-19’u hesap edemedik. Kovid-19 takımı vurdu, beni vurdu. Ben ölümden döndüm, Mustafa Erkanat vefat etti. O halde bile Samsunspor ile ilgilendim. Ertuğrul Sağlam son maçta takımı çıkartamadı ve istifa ettiğini söyledi. Daha sonra resmi olarak istifa etmedi ve şu anda davalık olduk” dedi.

“Süper Lig, Spor Toto 1. Lig’den daha kolay”

Şu anda oynadıkları 1. Lig’in Süper Lig’den daha zor olduğunu ifade eden Başkan Yüksel Yıldırım, “Oyuncularla, Fuat Çapa ile konuşuyorum. Bana Süper Lig’in Spor Toto 1. Lig’den daha kolay olduğunu söylüyorlar. Futbolcular 1. Lig’de topu aldıklarında 5 kişinin kendilerine baskıya geldiğini söylüyor. Süper Lig’de öyle bir şey yok. Süper Lig’de sistem var. 1. Lig ise sert bir lig. Samsunspor’un geleceği, geçmişe göre çok çok iyi olacak. Roma 1 günde kurulmadı. Biraz sabır gerekiyor. Ligimizde 19 takım var. Bunların 12 tanesi sezon başında şampiyonluğa oynayacağını söylüyordu. Şu anda 7 takım iddialı gözüküyor. Üstümüzdeki 1-2 takımı aşağıya çekmemiz lazım ki play-off oynayalım. Manisa FK, Bursaspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor da şampiyonluk için kadro kurdu ama olmadı. Sezon başı Mehmet Altıparmak’ın konuşmalarını dinleseniz ‘açık ara şampiyon olacağız’ dersiniz. Sonuç olarak Altıparmak başarılı olamadı ve yollarımızı ayırdık. Şu anda ligde 7.’yiz ve yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Süper Lig’e çıksaydık ilk 5‘te olma şansımız yüksekti”

Averajla kaçırdıkları şampiyonluk sonrası takımın durumu değerlendiren Yüksel Yıldırım, “Sürdürülebilir başarı için çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda altyapı tesisleri yaptık. Ekilen tohumların meyve vermesi biraz zaman alıyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsunspor kesinlikle Süper Lig’de olur. Geçen yıl Adana Demirspor ile biz Süper Lig’e çıkacaktık. Süper Lig’e çıkmayı biz ve Adana Demirspor hak etmişti. Bugün Adana Demirspor Süper Lig’de 3. ve Avrupa’ya gitme şansı yüksek. Samsunspor’da Süper Lig’e çıksa ilk 5’e oynayacak şansı yüksek. Ama biz çıkamadık 1. Lig’de oynuyoruz. Bu sene lig çok sert. İnşallah bu sene Süper Lig’e çıkarız. Ortaya play-off lafı attım yine eleştirilere uğradım. Bu camiaya ilk 2’den çıkacağız dediğim gün bana yoğun tepkiler gelir. Herkes ilk 2’den çıkmayı hedefler. Düğmeyi baştan yanlış iliklersen, aşağıya kadar yanlış iliklemeye devam edersin. Bu sezon lige iyi başlayamadık. 13.’lüğe kadar düştük. İlk 2’den çıkacaksak, ilk 5 sıra içerisinde olmamız lazım. Biz şu ana kadar bir kez 6. olduk. Hep ilk 6’nın altında olduk. Onun için olaylara objektif bakmak gerekir” şeklinde konuştu.

Başarı için sabır gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

“İnsanlar hala beni yerden yere vuruyor. Sanki Samsunspor 15 senedir Süper Lig’de idi ben geldim ve takımı küme düşürdüm. Takımı 2. Lig’den çıkartan benim, Süper Lig’e çıkmayı averajla kaçıran benim. Bazı insanlar sanki ben Samsunspor düşmanıymışım gibi konuşuyor. Thievy Bifouma’yı alacaktık, özel hayatı dolayısıyla almadık. Ange Plumain’e ‘rüzgarın oğlu’ dediler, Anthony Nwakaeme gibi olmasını umduk ama bizde tutmadı. Edwin Gyasi bizde tutmadı. Adam şu anda İsrail’de çok iyi performans sergiliyor.”