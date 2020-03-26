YSK'dan flaş karar! Mazbatası iptal edildi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın mazbatasını iptal etti. CHP’li Aydar’ın mazbatasının sabıka kaydının bulunması nedeniyle seçilme hakkının bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

Aydar’ın yerine gelecek isim Ceyhan Belediye Meclis’inde yapılacak seçimle belirlenecek.